Çin, ABD\'nin DTÖ raporuna karşı çıktı

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BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin, 20 yılı aşkın süre önce Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılmasının ardından çok taraflı ticaret sistemine ve küresel ekonomiye yaptığı katkıları yok sayan ABD raporuna şiddetle karşı çıktı.

Çin Ticaret Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, gelişmekte olan en büyük DTÖ üyesi olan Çin'in çok taraflı ticaret sistemini her zaman kararlılıkla desteklediğini, çok taraflılığı hakiki şekilde uyguladığını ve DTÖ taahhütlerini samimiyetle yerine getirdiğini vurguladı.

Bakanlık, ülkenin piyasa ekonomisi kurumlarını ve yasal sistemlerini kendi ulusal şartlarına bağlı olarak sürekli geliştirdiğini, üst düzey kurumsal dışa açılımı genişlettiğini, DTÖ reformuna tam ve derinden katıldığını ve az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan diğer ülkelerin çok taraflı ticaret sistemine entegrasyonuna aktif şekilde yardımcı olduğunu kaydetti.