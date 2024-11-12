Çin, ABD'nin Filipinler Açıklamasını Eleştirdi

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BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Filipinler'in sözde "Denizcilik Alanları Yasası" çıkarmasına verdiği desteği sert dille eleştirdi.

Lin, pazartesi günkü basın toplantısında jeopolitik çıkarları yönünde hareket eden ABD'nin, Filipinler'i yıllardır Güney Çin Denizi'nde huzursuzluk çıkarma yönünde kışkırttığını ve ABD'nin Güney Çin Denizi'ni karıştırma yönündeki niyetlerinin tüm dünya tarafından bilindiğini söyledi.

8 Kasım'da yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, sözde yasaya destek vererek bu yasanın, Filipinler'in iç yasalarını Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve sözde "2016 tarihli Tahkim Heyeti kararı" ile "uyumlu hale getirdiğini" iddia etmişti.

Lin, "Güney Çin Denizi tahkim süreci Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir ve tam teşekküllü bir siyasi komedidir. Güney Çin Denizi'ne ilişkin sözde tahkim kararı, yasadışı, geçersiz ve hükümsüzdür" dedi.

Sık sık tüm tarafların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne riayet etmesini talep eden ABD'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmadığını hatırlatan Lin, "Bu, tipik bir iki yüzlü çifte standarttır" diye ekledi.