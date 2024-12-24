Çin, ABD'nin Filipinler'deki Füze Sistemine Karşı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Filipinler'deki Füze Sistemine Karşı

Çin, ABD'nin Filipinler'e Typhon füze sistemi konuşlandırmasına karşı çıkarak geri çekilmesini istedi.

24.12.2024 15:09
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BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Filipinler'e Typhon orta menzilli füze sistemini konuşlandırmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Mao, Filipinler'den bir an önce yanlışlarını düzeltmesini ve kamuoyuna taahhüt ettiği üzere Typhon füze sistemini hızla geri çekmesini istedi.

Filipinler ordusu, pazartesi günü denizcilik çıkarlarını korumak için ABD'nin Typhon füze sistemini satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, ABD'nin Filipinler'e orta menzilli füze sistemi konuşlandırmasına kesinlikle karşı olduklarını ve bunu birden fazla kez açıkça dile getirdiklerini söyledi.

Mao, söz konusu stratejik saldırı silahını ülkeye sokarak Filipinler'in bölge dışından bir ülkenin bölgede gerilim ve düşmanlığı körüklemesine, jeopolitik cepheleşme ve silahlanma yarışını kışkırtmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Böyle bir hamlenin provokatif ve tehlikeli olduğuna işaret eden Mao, bunun kendi halkına, tüm Güneydoğu Asya ülkelerinin halklarına, tarihe ve bölgesel güvenliğe karşı son derece sorumsuz bir tercih olacağını ifade etti.

Mao, "Bölgenin ihtiyacı olan şey, füze sistemi ya da cepheleşme değil, barış ve refahtır. Filipinler'i bir kez daha bölge ülkelerinin ve halklarının çağrısına kulak vermeye, yanlışlarını bir an önce düzeltmeye, kamuoyuna taahhüt ettiği gibi Typhon füze sistemini hızla geri çekmeye ve yanlış yolda ilerlemekten vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Filipinler'deki Füze Sistemine Karşı - Son Dakika

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