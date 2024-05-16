Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Artırmasını Eleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Artırmasını Eleştiriyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin ticari konuları siyasallaştırarak Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmasının hatalı bir adım olduğunu belirtti. Wang, bu durumun ABD'li şirketlere ve tüketicilere zarar vereceğini ve maliyetleri artıracağını ifade etti. Ayrıca, Çin'in kendi hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını vurguladı.

16.05.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin ticari konuları siyasallaştırmaya devam edip Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmakla hatalarına bir yenisini daha eklediğini söyledi. Wang, bunun ABD'li şirketlere ve tüketicilere daha fazla kayıp verdirmekten başka işe yaramayacağını kaydetti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ve diğer ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırmasına ilişkin yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

ABD'nin ticari konuları siyasallaştırmaya devam edip gümrük vergilerini artırmakla hatalarına bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Wang, "Bu adım, ithal malların maliyetlerini önemli ölçüde artırmaktan, ABD'li şirketleri ve tüketicileri daha büyük zarara uğratmaktan ve ABD'li tüketicilerin cebine yük bindirmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Moody's uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun, gümrük vergisi artışlarının maliyetinin yüzde 92'sinin ABD'li tüketicilere yansıyacağı ve ABD'de ortalama hane halkı giderlerinin yılda 1.300 ABD doları kadar artacağı tahmininde bulunduğunu belirten Wang, ABD'nin korumacı önlemlerinin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına daha fazla zarar vereceğini vurguladı.

Wang, "Gümrük vergileriyle ilgili olarak bazı Avrupalı siyasi liderlerin, küresel ticareti ortadan kaldırmanın kötü bir fikir olduğunu söylediklerine dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

ABD'den Dünya Ticaret Örgütü kurallarına ciddiyetle uymasını ve ek gümrük vergilerini derhal iptal etmesini istediklerini belirten Wang, Çin'in kendi hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Artırmasını Eleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:38:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Artırmasını Eleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement