Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Artırmasını Eleştiriyor

Güncel

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin ticari konuları siyasallaştırmaya devam edip Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmakla hatalarına bir yenisini daha eklediğini söyledi. Wang, bunun ABD'li şirketlere ve tüketicilere daha fazla kayıp verdirmekten başka işe yaramayacağını kaydetti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ve diğer ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırmasına ilişkin yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

ABD'nin ticari konuları siyasallaştırmaya devam edip gümrük vergilerini artırmakla hatalarına bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Wang, "Bu adım, ithal malların maliyetlerini önemli ölçüde artırmaktan, ABD'li şirketleri ve tüketicileri daha büyük zarara uğratmaktan ve ABD'li tüketicilerin cebine yük bindirmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Moody's uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun, gümrük vergisi artışlarının maliyetinin yüzde 92'sinin ABD'li tüketicilere yansıyacağı ve ABD'de ortalama hane halkı giderlerinin yılda 1.300 ABD doları kadar artacağı tahmininde bulunduğunu belirten Wang, ABD'nin korumacı önlemlerinin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına daha fazla zarar vereceğini vurguladı.

Wang, "Gümrük vergileriyle ilgili olarak bazı Avrupalı siyasi liderlerin, küresel ticareti ortadan kaldırmanın kötü bir fikir olduğunu söylediklerine dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

ABD'den Dünya Ticaret Örgütü kurallarına ciddiyetle uymasını ve ek gümrük vergilerini derhal iptal etmesini istediklerini belirten Wang, Çin'in kendi hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını vurguladı.