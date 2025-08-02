Çin, ABD'nin Siber Saldırılarına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in siber güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini söyledi.

Çin Siber Güvenlik Derneği, ABD hükümetinin Çin'e yönelik siber saldırılarda Almanya, Güney Kore, Singapur ve Hollanda'yı sıçrama tahtası olarak kullandığı iki olaya ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı.

Guo, cuma günlü basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu, ABD hükümetinin Çin'e karşı yürüttüğü kötü niyetli siber saldırıların son kanıtıdır ve Çin'in karşı karşıya olduğu en büyük siber tehditlerin ABD'den geldiğini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

ABD'nin bu kötü niyetli çevrimiçi faaliyetlerini, Avrupa'daki ve Çin çevresindeki müttefiklerini sıçrama tahtası olarak kullanarak yürüttüğünü kaydeden Guo, "Çin, siber güvenliğin tüm ülkeler için ortak bir sorun olduğunu ve bu soruna diyalog ve işbirliği yoluyla ortak bir çözüm bulunması gerektiğini her zaman dile getirmektedir" ifadelerini kullandı.