Çin, ABD'nin Taiwan açıklarındaki faaliyetlere ilişkin istikrar iddiasını reddetti

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye bağlı kalması, Taiwan meselesine ihtiyatlı yaklaşması ve genel olarak Çin-ABD ilişkileri ile bölgesel barış ve istikrarı korumak için somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu açıklamada Çin'in, Taiwan adasının doğu kıyısı açıklarında yürüttüğü denizcilik faaliyetlerinin "istikrarı ciddi şekilde zedelediği" ileri sürülmüştü.

Mao, "Çin bu konudaki tutumunu defalarca açıkça ortaya koymuştur" diyerek, Çin'in Taiwan adasının doğusundaki sularda münhasır ekonomik bölgeye ve kıta sahanlığına sahip olduğunu hatırlattı. Sözcü, Çin'in bu sulardaki faaliyetlerinin tamamen egemenlik hakları ve yetki alanı kapsamında, meşru, yasal ve tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

"Bu sularda sorun çıkaran ve istikrarı bozan taraf hiçbir zaman Çin olmamıştır" diyen Mao, Taiwan konusunun hiçbir dış müdahaleye yer olmaksızın Çin'in iç meselesi olduğunu vurguladı.