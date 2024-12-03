Çin, ABD'nin Yarı İletken Kontrollerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Yarı İletken Kontrollerine Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin yarı iletken ihracat kontrolünü ekonomik zorlama olarak nitelendirerek karşı çıktı.

03.12.2024 14:03
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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin uyguladığı yarı iletken ihracatına yönelik son kontrol tedbirlerine şiddetle karşı olduklarını belirterek önlemi tipik bir ekonomik zorlama ve piyasa dışı uygulama olarak niteledi.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada ABD'nin sözleri ve hamlelerinin tutarlı olmadığı, sürekli olarak "ulusal güvenlik" kavramını aşırı şekilde genişlettiği ve tek taraflı zorbalık davranışları sergilediği ifade edildi.

Açıklamada yarı iletken sektörünün son derece küreselleşmiş bir sektör olduğuna dikkat çekilerek ABD'nin düzenleme tedbirlerini kötüye kullanmasının ülkeler arasındaki olağan ekonomik ve ticari ilişkileri ciddi şekilde engellediği, piyasa kurallarını ve uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini baltaladığı ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

ABD'li şirketler de dahil olmak üzere küresel yarı iletken sektörünün ciddi şekilde etkilendiğinin dile getirildiği açıklamada Çin'in kendi meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacağı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Politika, Ekonomi, İhracat, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Yarı İletken Kontrollerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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