Çin, ABD'nin yeni enerjili araç sübvansiyonlarına DTÖ'den uzman paneli talep etti

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BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ), ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki yeni enerjili araç sübvansiyonlarına ilişkin bir uzman paneli kurmasını talep etti.

Çin, kendi yeni enerjili araç sektörünün hak ve çıkarlarını korumak amacıyla 26 Mart'ta DTÖ anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına ABD'nin yeni enerjili araç sübvansiyonları hakkında şikayette bulunmuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD tarafının istişareler yoluyla Çin'le bir çözüme ulaşamadığını, bu nedenle Çin'in başvuruyu bir sonraki aşamaya taşımaya karar verdiğini bildirdi.

Sözcü, Çin'in yeni enerjili araç sektörünün, yeşil enerjiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalara önemli katkılar yaptığını ifade etti.

Sözcü, Enflasyonu Düşürme Yasası'nın sübvansiyonlar için ABD gibi belirli bölgelerden gelen ürünlerin kullanılmasını zorunlu tuttuğunu, Çin dahil olmak üzere DTÖ üye ülkelerinden gelen ürünleri bu uygulamanın dışında bıraktığını, yapay ticaret engelleri oluşturduğunu ve yeşil enerjiye geçişin maliyetini yükselttiğini vurguladı.

Sözcü, ne kadar iyi sunulmuş ve süslenmiş olursa olsun, söz konusu sübvansiyonların doğası itibarıyla ayrımcı ve korumacı olduğunu ve DTÖ kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, Çin'in, merkezinde DTÖ'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sisteminin yetkinliğini ve etkinliğini desteklemek ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın ortak çabalarını gözetmek üzere başvuruyu ilerletmeye ve somut eylemlerde bulunmaya kararlı olduğunu söyledi.

Sözcü, DTÖ üyelerinin DTÖ kuralları uyarınca ve yeşil enerji dönüşümü ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek şekilde sanayi sübvansiyonları uygulamasına saygı duyduğunu dile getirdi.

Sözcü, "ABD tarafını DTÖ kurallarına uymaya ve iklim değişikliği konusundaki uluslararası işbirliğini baltalamak için sanayi politikalarını kötüye kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz" dedi.