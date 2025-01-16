Çin, ABD Yaptırımlarına Karşı Güçlü Tepki Verdi - Son Dakika
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Çin, ABD Yaptırımlarına Karşı Güçlü Tepki Verdi

Çin, ABD Yaptırımlarına Karşı Güçlü Tepki Verdi

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarının ülkenin gelişimini engellemeyeceğini açıkladı.

16.01.2025 14:44
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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Biden yönetiminin uyguladığı yaptırımların ve kontrol ve baskı altına alma çabalarının Çin'in ilerlemesini engelleyemeyeceğini belirtti.

Bakanlık, çarşamba günü yaptığı açıklamada bu tür önlemlerin tam tersine Çin'in kendi kendine yeterlilik ve teknolojik inovasyon konusundaki güvenini ve yeteneklerini güçlendireceğini söyledi.

Biden yönetiminin görevde bulunduğu süre boyunca ulusal güvenlik bahanesi gerekçesiyle Çin'e karşı ticari kısıtlamalarını yoğunlaştırdığını belirten bakanlık, bu önlemler arasında yarı iletken teknolojisi üzerindeki ihracat kontrollerinin sıkılaştırılması ve yazılım ve donanımlarıyla birlikte Çin'le bağlantılı araçların ABD'de kullanımının kısıtlanmasının da yer aldığını hatırlattı.

ABD'nin bilgi ve iletişim teknolojisi ve hizmetleri bağlamında Çin ve diğer ülkelerden gelen insansız hava aracı sistemlerine yönelik güvenlik incelemeleri başlattığını kaydeden bakanlık, çok sayıda Çinli şirkete yaptırım uygulandığını ve birçok Çinli kuruluşun "kötü nam salmış pazarlar" listesine eklendiğini vurguladı.

Açıklamada Çin'in bu uygulamalardan büyük rahatsızlık duyduğu ve bunlara kesinlikle karşı olduğu ifade edildi.

Biden yönetiminin uyguladığı önlemlerin, Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini ciddi şekilde ihlal ederek piyasa kurallarını ve uluslararası ticaret düzenini bozduğuna işaret eden bakanlık, bu uygulamaların küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı için ciddi tehdit oluşturduğunu ve ABD'dekiler de dahil olmak üzere dünya genelindeki işletmelere zarar verdiğini belirtti.

ABD'li birçok büyük şirket ve sanayi kuruluşunun bu tedbirlerden bazılarına açıkça karşı çıktığını söyleyen bakanlık, birçok ülke ve bölgenin ise kafa karışıklığı yaşadıklarını belirterek söz konusu önlemleri onaylamadıklarını ifade etti.

Tipik ekonomik baskı altına alma ve zorbalık taktikleri olan ve rasyonel ve sorumlu bir davranış biçimi olmayan bu tür önlemlerin, sadece Çin-ABD ekonomik ilişkilerine değil aynı zamanda küresel ekonomik istikrar ve kalkınmaya da zarar verdiği belirtildi.

Bakanlık, Biden yönetiminin ticaretle ilgili kısıtlamaları karşısında Çin'in, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumaya yönelik önlemler alacağını da vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD Yaptırımlarına Karşı Güçlü Tepki Verdi - Son Dakika

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