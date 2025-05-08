Çin, ABD'ye Ticaret Anlaşmazlığında Samimiyet Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Ticaret Anlaşmazlığında Samimiyet Çağrısı Yaptı

Çin, ABD'nin ticaret müzakerelerinde ciddi samimiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

08.05.2025 17:15
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BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin Çin'le olan ticaret anlaşmazlığını müzakere yoluyla çözüme kavuşturmayı gerçekten istiyorsa ciddi samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin gümrük vergisi önlemlerini kötü niyetle kullanması karşısında her zaman net bir tutum sergilediklerini kaydederek, ABD'yi uyguladığı tek taraflı gümrük vergilerinin hem kendi ekonomisine hem de küresel ekonomiye verdiği ciddi olumsuz etkilerle yüzleşmeye çağırdı.

Yakında iki ülke arasında düzenlenecek üst düzey ekonomi ve ticaret toplantısına da değinen sözcü, "ABD tarafı, hazırlık yapmalı ve yanlış uygulamalarını düzeltme ve tek taraflı gümrük vergilerini kaldırma gibi somut adımlar atmalıdır" dedi.

Sözcü, ABD'ye uluslararası ekonomik ve ticari kurallarına riayet etme, eşitlik ve adaleti gözetme, toplumun her kesimden yankılanan makul seslere kulak verme ve görüşmelerde samimiyet sergileme çağrısında bulundu.

He, "ABD'nin Çin'le aynı yönde ilerlemesini ve iki tarafın endişelerini de eşit istişareler yoluyla ele almasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

He, "ABD bir şey söyleyip çok farklı bir şey yapar ve görüşme kisvesi altında baskı ve şantajlarını sürdürürse, Çin buna asla razı olmayacaktır. Çin, kendi ilke, tutum ve uluslararası eşitlik anlayışını feda ederek herhangi bir anlaşmaya varma yolunu da tercih etmeyecektir" diye konuştu.

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İsviçre'yi ziyaret edecek. He bu ziyaret sırasında, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu en üst düzey yetkili olarak, ABD'nin bu konudaki en üst düzey yetkilisi olan Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Ticaret Anlaşmazlığında Samimiyet Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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