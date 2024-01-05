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Çin, ABD'yi Çinli öğrencilere zorbalık yapmayı bırakmaya çağırdı - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Çinli öğrencilere zorbalık yapmayı bırakmaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'yi ulusal güvenlik adı altında Çinli öğrencilere zorbalık yapmayı ve kısıtlama uygulamayı bırakmaya çağırdı. ABD'nin uzun süredir Çinli öğrencilere keyfi baskı uyguladığını ve kötü muamelede bulunduğunu belirten Sözcü, bu durumun Çin-ABD ilişkilerini olumsuz etkilediğini vurguladı. ABD'nin Çinli öğrencilerin güvenliğini ve haklarını koruması gerektiğini ifade eden Sözcü, ABD'yi somut adımlar atmaya çağırdı.

Çin, ABD\'yi Çinli öğrencilere zorbalık yapmayı bırakmaya çağırdı
05.01.2024 - 13:39,
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BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi ulusal güvenlik adı altında Çinli öğrencilere zorbalık yapmayı ve kısıtlama uygulamayı bırakmaya çağırarak, ABD'nin ülkedeki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarını güvence altına alması gerektiğini belirtti.

Wang, Perşembe günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

ABD'nin yasal ve geçerli kimlik ve vizelerle ülkeye seyahat eden Çinli öğrencilere uzun süredir keyfi baskı uyguladığını ve kötü muamelede bulunduğunu belirten Wang, bazı öğrencilerin sorgulandığını, hapsedildiğini, itirafa zorlandığını, telkin edildiğini ve hatta haklı bir gerekçe olmaksızın sınır dışı edildiğini vurguladı. ABD'nin son birkaç aydır bu ülkeye giden ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu onlarca Çinliyi sınır dışı ettiğini hatırlatan Wang, "Bu, kanunların seçici, ayrımcı ve siyasi güdümlü olarak uygulandığının açık bir örneğidir. Bunu şiddetle kınıyor ve kesinlikle karşı çıkıyoruz" dedi.

Wang, ABD'nin kendisini açık, kapsayıcı ve akademik özgürlüğün hakim olduğu bir yer olarak göstermek istediğini, ancak hatalı yaparak 10043 sayılı Bildiriyi kabul edip yürürlüğe koyduğunu, ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, akademik araştırmaları siyasallaştırıp silah olarak kullandığını, ayrıca Çinli öğrencileri defalarca sorguladığını, taciz ettiğini ve sınır dışı ettiğini belirtti.

Wang, "Bu tür davranışlar öğrencilerin meşru hak ve menfaatlerine ciddi şekilde zarar vererek Çin-ABD halkları arasındaki etkileşim atmosferini zehirliyor. Bu durum, iki ülke liderinin halklar arası etkileşimi teşvik etme ve kolaylaştırma uzlaşısına ve iki halkın daha fazla dostane etkileşime yönelik ortak arzusuna aykırı" dedi.

Sözcü, ABD'yi, Çinli öğrencileri ülkede eğitim görmeleri için memnuniyetle karşılama taahhüdünü yerine getirmeye, 10043 sayılı adaletsiz Bildiriyi geri çekmeye ve ulusal güvenlik adı altında Çinli öğrencilere uyguladığı zorbalık ve kısıtlamalara son vermeye çağırdı.

Wang, ABD'nin ülkedeki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarını güvence altına alması ve söz verdiği gibi iki ülke arasında halklar arası etkileşim ve sınır ötesi seyahatleri desteklemek ve kolaylaştırmak üzere somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Sözcü, "Çin vatandaşlarının meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. ABD'ye seyahat edecek Çinli öğrencileri de bu tür risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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