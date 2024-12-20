Çin, ABD'yi Raporuna Tepki Gösterdi

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BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin'in askeri ve güvenlik gelişmelerine ilişkin raporuna tepki göstererek ABD'ye Çin'in stratejik niyet ve savunma gelişimini nesnel ve rasyonel şekilde görme çağrısı yaptı.

Lin perşembe günkü basın toplantısında, "Bu rapor da daha öncekiler gibi gerçekleri vurgulamıyor. Ön yargılarla dolu bu rapor, ABD'nin askeri üstünlüğünü sürdürme isteğine gerekçe sağlamak amacıyla 'Çin tehdidi' söylemini artırmak üzere tasarlanmış" dedi.

Dünyada barış, istikrar ve ilerleme için bir güç olmaya tamamen bağlı olduklarını vurgulayan Lin, aynı şekilde egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya da kararlı olduklarını belirtti.

Lin, "ABD'yi Soğuk Savaş zihniyetini ve hegemonyacı düşünce tarzını terk etmeye, Çin'in stratejik niyeti ve savunma gelişimini nesnel ve rasyonel şekilde görmeye ve her yıl böylesi sorumsuz raporlar yayımlamaya son verip yaptıkları şeylerle iki ülke ve iki ordu arasında istikrarlı ilişki kurulmasına olanak sağlamaya çağırıyoruz" dedi.