Çin, ABD'yi Siber Saldırıları Durdurmaya Çağırıyor

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi Çin'e yönelik siber saldırılarını derhal durdurmaya ve Çin'i karalamayı bırakmaya çağırdı.
Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Müdahale Merkezi ve 360 Dijital Güvenlik Grubu, 15 Nisan'da "Volt Typhoon: ABD İstihbarat Topluluğu'nun ABD Kongresi ve Vergi Mükelleflerini Hedef Alan Komplocu Dolandırıcılık Kampanyası" başlıklı ortak bir rapor yayımladı.
Lin, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında ilgili rapor ve Çin hükümetinin Volt Typhoon siber saldırılarını desteklediği yönünde ABD'nin defalarca öne sürdüğü suçlamalar hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.
Lin, "Rapora göre 'Volt Typhoon' kendisini 'Karanlık Güç' olarak adlandıran ve fidye yazılım üreten bir siber suç grubu olup, herhangi bir devlet ya da bölge tarafından desteklenmiyor" dedi.
Lin, kongreden daha fazla bütçe ve hükümet sözleşmesi almaya çalışan ABD'li istihbarat topluluğu ve siber güvenlik şirketlerinin, ABD'ye yönelik siber saldırılara Çin hükümetinin sözde desteğine ilişkin sahte delilleri bir araya getirmek ve dezenformasyon yaymak üzere gizlice işbirliği yaptığına dair işaretler olduğunu belirtti.
Lin, "ABD'nin dünyadaki en büyük siber saldırı kaynağı ve siber güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğu sır değil" diye konuştu.
ABD'de bazı kesimlerin Çin'e saldırmak ve komplo düzenlemek üzere siber saldırıların kaynak taramasını bir araç olarak kullandığını, durum tam tersiyken ABD'nin mağdur olduğunu savunduğunu ve siber güvenlikle ilgili meseleleri siyasallaştırdığını kaydeden Lin, bu eylemlerin Çin'in meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini sözlerine ekledi.
Lin, "ABD'yi Çin'e yönelik siber saldırılarını derhal durdurmaya ve Çin'i karalamayı bırakmaya çağırıyoruz" dedi.
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