Çin, Açık Ekonomi İçin İşbirliği Vurguladı

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in açık bir dünya ekonomisini teşvik etmek ve her türlü korumacılığa karşı durmak üzere tüm ülkelerle çalışacağını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, The Economist dergisinin son sayısında yayımlanan Çin ile ilgili makale hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu makalede Çin'in ihracatının yıl boyunca artışını sürdürdüğü ve ülkenin ticaret ortaklarını daha da çeşitlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca Çin'in tedarik zincirlerindeki rolünü sağlamlaştırdığı ve dünyanın Çin mallarına her zamankinden daha fazla talepte bulunduğu kaydedilerek, ticaret ve gümrük vergisi savaşının, Çin'in üzerinde fazla etkisinin olmadığına dikkat çekiliyor.

Lin, "Karmaşık ve sürekli değişen dış ortama karşın Çin'in dış ticareti istikrarlı bir büyüme kaydetti ve daha güçlü bir direnç ve daha fazla canlılık gösterdi" dedi. Lin, bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in mal ticareti değerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttığını ifade etti.

ASEAN ve Avrupa Birliği'nin Çin'in en büyük iki ticaret ortağı haline geldiğini kaydeden Lin, Çin'in Kuşak ve Yol işbirliği ortaklarıyla olan toplam ithalat ve ihracatının ise bu dönemde yüzde 5,4 arttığını belirtti.

Lin, "Duvarlar ve engeller nihayetinde sadece onları inşa edenleri hapseder. Kapılar ve yollar açmak ise karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları sağlayabilir" diye konuştu.

Lin, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının Çin'in imalat sektörünün uzun yıllar sonunda elde ettiği karşılaştırmalı üstünlüklerini sarsamayacağının, Çin'in yüksek kaliteli ürünlerinin küresel itibarını değiştiremeyeceğinin ve ülkelerin ticaretin serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını desteklemesi yönündeki küresel eğilimi tersine çeviremeyeceğinin kanıtlandığını söyledi.

Lin, "Çin, açık bir kalkınma yolunu izlemek, açık bir dünya ekonomisini kararlılıkla teşvik etmek, korumacılığın her türlüsüne direnmek ve üst düzey dışa açılma yoluyla fırsatları paylaşmak ve ortak kalkınmayı sürdürmek üzere tüm ülkelerle el ele vererek çalışacaktır" dedi.