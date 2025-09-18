Çin, Açık Ekonomi İçin İşbirliği Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Açık Ekonomi İçin İşbirliği Vurguladı

18.09.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, açık bir dünya ekonomisi için ülkelerle işbirliği yapacağını ve korumacılığa karşı duracağını açıkladı.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in açık bir dünya ekonomisini teşvik etmek ve her türlü korumacılığa karşı durmak üzere tüm ülkelerle çalışacağını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, The Economist dergisinin son sayısında yayımlanan Çin ile ilgili makale hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu makalede Çin'in ihracatının yıl boyunca artışını sürdürdüğü ve ülkenin ticaret ortaklarını daha da çeşitlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca Çin'in tedarik zincirlerindeki rolünü sağlamlaştırdığı ve dünyanın Çin mallarına her zamankinden daha fazla talepte bulunduğu kaydedilerek, ticaret ve gümrük vergisi savaşının, Çin'in üzerinde fazla etkisinin olmadığına dikkat çekiliyor.

Lin, "Karmaşık ve sürekli değişen dış ortama karşın Çin'in dış ticareti istikrarlı bir büyüme kaydetti ve daha güçlü bir direnç ve daha fazla canlılık gösterdi" dedi. Lin, bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in mal ticareti değerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttığını ifade etti.

ASEAN ve Avrupa Birliği'nin Çin'in en büyük iki ticaret ortağı haline geldiğini kaydeden Lin, Çin'in Kuşak ve Yol işbirliği ortaklarıyla olan toplam ithalat ve ihracatının ise bu dönemde yüzde 5,4 arttığını belirtti.

Lin, "Duvarlar ve engeller nihayetinde sadece onları inşa edenleri hapseder. Kapılar ve yollar açmak ise karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları sağlayabilir" diye konuştu.

Lin, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının Çin'in imalat sektörünün uzun yıllar sonunda elde ettiği karşılaştırmalı üstünlüklerini sarsamayacağının, Çin'in yüksek kaliteli ürünlerinin küresel itibarını değiştiremeyeceğinin ve ülkelerin ticaretin serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını desteklemesi yönündeki küresel eğilimi tersine çeviremeyeceğinin kanıtlandığını söyledi.

Lin, "Çin, açık bir kalkınma yolunu izlemek, açık bir dünya ekonomisini kararlılıkla teşvik etmek, korumacılığın her türlüsüne direnmek ve üst düzey dışa açılma yoluyla fırsatları paylaşmak ve ortak kalkınmayı sürdürmek üzere tüm ülkelerle el ele vererek çalışacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Açık Ekonomi İçin İşbirliği Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:39:27. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, Açık Ekonomi İçin İşbirliği Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.