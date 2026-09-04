Çin Ada Ülkeleriyle Çalışıp Güney Pasifik'in Barış ve Refahına Katkı Sağlayacak

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Güney Pasifik ülkeleriyle çalışmaya ve bölgede barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunmaya istekli olduklarını söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, Pasifik'teki bazı ada ülkelerinin gelecekte yapılacak füze denemelerine yönelik en az 24 saat önceden bildirimde bulunulması çağrısı yaptığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Çin, füze denemeleriyle ilgili tutumunu defaatle dile getirmiştir. Çin, barışçıl kalkınma yoluna bağlıdır, kararlılıkla savunma amaçlı bir ulusal savunma politikası izlemektedir ve hiçbir zaman askeri genişleme arayışına girmemektedir" dedi.