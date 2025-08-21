Çin-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi Kabil'de Yapıldı

KABİL, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Afganistan- Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Diyalog Toplantısı'nın altıncısı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirildi.

Çarşamba günkü toplantıya Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.

Wang, Afganistan ve Pakistan ile aralarındaki güveni derinleştirme, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini anlama ve destekleme, bölgeye müdahale eden dış güçlerin tamamına kararlı şekilde karşı çıkma ve kendi topraklarında birbirlerinin ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne zarar veren faaliyetlerde bulunan tüm kuruluş ve kişilere kararlılıkla karşı çıkma konularında istekli olduklarını söyledi.

Wang, hem istikrar ve yeniden yapılanma çabalarında hem de dış ilişkilerini genişletmede Afganistan'a destek olma konusunda Çin ve Pakistan'ın uluslararası toplumda ve bölgesel komşular arasında başı çektiğine dikkat çekti.

Wang, çok taraflı platformlarda Afganistan'ın çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini, uluslararası toplum ile Afganistan arasında yapıcı ilişki ve etkileşimler kurulmasını teşvik edeceklerini ve Afganistan'ın diplomatik ilişkilerini normalleştirme çabalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Wang, üç tarafın, kalkınma işbirliğini genişletmesi, güvenlik diyaloğu mekanizmalarını iyileştirmesi, kolluk ve güvenlik işbirliğini derinleştirmesi, sınır aşan terör faaliyetleriyle mücadele çalışmalarını güçlendirmesi ve uzlaşma temelinde kapsamlı önlemler alarak terörün asıl nedenlerini ortadan kaldırması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Muttaki ise dostane ilişkileri derinleştirmeyi, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi ve üçlü işbirliğini daha da geliştirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Dar, üçlü işbirliğinin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, ortak kalkınmayı sağlamak için bu işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan'ın yurtdışında dondurulan varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini belirten Dar, üç ülkeye, sınır ötesi terör saldırıları da dahil olmak üzere her türlü terör faaliyetine karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Üç taraf, üçlü dışişleri bakanları diyalog mekanizmasından tam faydalanma, tüm alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirme ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı teşvik etmek konusunda mutabık kaldı.