Çin-Almanya İşbirliği Güçleniyor

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ile Almanya'nın geleneksel işbirliğinin temellerini daha da güçlendirmesi ve yeni gelişen alanlardaki işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan He, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ve Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Çin-Almanya ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

He, Çin ile Almanya'nın birbirleri açısından önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğunu belirterek, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlü tamamlayıcılığa ve büyük potansiyele sahip sağlam bir temele dayandığını söyledi.

He ayrıca, iki tarafın üst düzey işbirliği aracılığıyla ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini birlikte teşvik etmesini temenni ettiğini ifade etti.

Reiche ise Almanya'nın Çin için güvenilir bir ekonomik ve ticari ortak olduğunu belirterek, Alman iş dünyasının Çin ekonomisinin geleceğine ve ülkenin inovasyon kapasitesine güven duyduğunu, Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi sürdüreceğini söyledi.