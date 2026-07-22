Çin, ASEAN İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır - Son Dakika
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Çin, ASEAN İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır

Çin, ASEAN İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır
22.07.2026 13:33
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ASEAN ile işbirliğini artırma niyetini Manila'da açıkladı.

MANİLA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güneydoğu Asya bölgesindeki istikrarın en önemli dayanağı olan Çin'in, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü Filipinler'in başkenti Manila'da ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile bir araya geldi.

Wang, Çin'in her zaman tüm ülkelerin eşitliğini savunduğunu ve komşu ülkelerle iyi komşuluk ve dostluk politikası izlediğini belirtti.

Bu yılın Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin'in antlaşmaya katılan ilk büyük ülke olduğunu, bunun diğer büyük ülkelerin de antlaşmaya katılmasının önünü açtığını ve ASEAN'ın uluslararası konumunu önemli ölçüde artırdığını söyledi. Wang, Çin'in ASEAN Topluluğu'nun inşasını ve ASEAN'ın birlik içinde hareket etme ve kendi gücünü artırma çabalarını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

2026'nın aynı zamanda Çin-ASEAN Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın kurulmasının beşinci yıldönümü olduğunu belirten Wang, bu yılın geçmişteki kazanımlarla gelecekteki işbirliği arasında köprü kuran kritik önemde bir yıl olduğunu kaydetti. Dünyanın çalkantılarla dolu büyük değişimlerden geçtiğine dikkat çeken Wang, buna rağmen Doğu Asya'nın genel olarak refah ve istikrarını koruduğunu, zorluklarla elde edilen bu ortamın tüm taraflarca korunması gerektiğini söyledi.

Wang, karşılıklı güveni derinleştirmek, karşılıklı anlayış ve desteği artırmak, Çin ile ASEAN'ın ortak çıkarlarını korumak, Küresel Güney'in meşru hak ve çıkarlarını savunmak ve daha adil ve makul bir uluslararası düzenin gelişimini ilerletmek üzere ASEAN ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kao ise ASEAN-Çin ilişkileri ile iki taraf arasındaki tatbiki işbirliğinin sonuçlarına dikkat çekerek, ASEAN'ın bölgesel işbirliği mimarisindeki merkezi rolüne verdiği güçlü destek dolayısıyla Çin'e teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua

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