Çin, ASEAN ve KİK ile İşbirliği Fırsatları

Çin Başbakanı Li Qiang, Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni hayata geçirmek, medeniyetler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve barış ve kalkınma için daha fazla uzlaşı ve ivme inşa etmek üzere ASEAN ve KİK ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

KUALA LUMPUR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine açıklık ve kalkınma işbirliği ile medeniyetler arası entegrasyon konularında ortaklaşa örnek oluşturma çağrısında bulundu.

Li, salı günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN-Çin-KİK Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada tüm tarafları üç bakımdan model inşa etmeye çağırdı.

Çin, ASEAN ve KİK ülkelerinin toplam nüfus ve ekonomilerinin, dünya toplamının yaklaşık dörtte birini oluşturduğuna işaret eden Li, öncelikle bölgeler arası açıklık konusunda model inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Li, "Üç pazarın tam olarak birbirine bağlanması, kesinlikle çok daha geniş bir kalkınma alanı sunacak ve daha büyük bir ölçek etkisi yaratacaktır" dedi.

İkinci olarak ise üç tarafı farklı kalkınma aşamalarında işbirliğine yönelik model geliştirmeye çağıran Li, farklı kalkınma aşamalarında olmalarına rağmen üç tarafın farklılıklarının, işbirliğinin önünde engel değil, aksine birbirlerinin güçlü yanlarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Li, "Güçlü yanlarımızdan birbirimizin yararlanması için çaba göstermeli ve aynı zamanda kalkınma sürecinde karşılaştığımız yeni zorlukların üstesinden gelmede birbirimize destek olmalı, uluslararası endüstriyel ekonomik işbirliğinde yeni yollar bulmalı ve yeteneklerin tam olarak keşfedilebileceği ve faydaların katlanıp paylaşılabileceği eşgüdümlü bir kalkınmayı teşvik etmeliyiz" dedi.

Üçüncü olarak üç taraftan medeniyetler arası entegrasyon modeli geliştirmelerini isteyen Li, tarafların canlı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve Asya'ya özgü barış, işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık değerlerini paylaştığını belirtti.

Kültürel ve halklar arası etkileşimlerin derinleştirilmesi ve karşılıklı güven temelinin sağlamlaştırılması çağrısında bulunan Li, üç tarafın, sorunları karşılıklı anlayışla etkin şekilde çözüme kavuşturması, fikir alışverişi yoluyla karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmesi ve farklı medeniyetlerin kapsayıcı şekilde ileriye taşınması için yeni bir yol keşfetmesi gerektiğini vurguladı.

Li, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in önerdiği Konfüçyüs-İslam medeniyet diyaloğu inisiyatifini aktif olarak desteklediklerini de belirtti.

Li, Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni hayata geçirmek, medeniyetler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve barış ve kalkınma için daha fazla uzlaşı ve ivme inşa etmek üzere ASEAN ve KİK ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Li, ASEAN ve KİK ile üçlü ortaklıklarını güçlendirmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği eylem planını hazırlamak üzere birlikte çalışmaya, altyapı ve piyasa düzenlemeleri arasındaki uyumu güçlendirmeye, enerji, tarım, yapay zeka ve dijital ekonominin yanı sıra yeşil ve düşük karbonlu kalkınma gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye ve halklar arası etkileşim ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeye istekli olduklarını vurguladı.

Başbakan, ASEAN ve KİK ülkelerine daha fazla vize kolaylığı sağlayacaklarını da duyurdu.

Li, küresel bağlamda üç tarafın, Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı platformlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruması, hegemonyacılık ve güç siyasetine kararlılıkla karşı çıkması ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Zirveye katılan liderler, Kuşak ve Yol işbirliğini daha da derinleştirme, bağlantı, ekonomi ve ticaret, sanayi ve tedarik zincirleri, tarım, enerji, finans ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

Liderler ayrıca medeniyetler arasında karşılıklı öğrenmeyi güçlendirme, daha yakın bir çok taraflı işbirliği yürütme ve güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için üçlü entegrasyonu ilerletme ve böylelikle ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunma taahhüdünde bulundu.

Toplantıda ASEAN-Çin-KİK Zirvesi ortak bildirisi kabul edildi.