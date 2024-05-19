Çin, Avrupa Birliği, ABD, Taiwan ve Japonya'dan ithal edilen POM kopolimeri için anti-damping soruşturması başlattı

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BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Pazar günü Avrupa Birliği, ABD, Çin'in Taiwan bölgesi ve Japonya'dan ithal edilen poliformaldehit kopolimeri için anti-damping soruşturması başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, yerli sanayi adına geçen ay soruşturma açılması için başvuran altı Çinli şirket tarafından sağlanan materyallerin incelendiğini ve ülkenin anti-damping yönetmeliğine uygun olarak karar verildiğini ifade etti.

Anti-damping soruşturması, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihlerinde söz konusu ülke ve bölgelerden ithal edilen poliformaldehit kopolimeri ya da kısa adıyla POM kopolimerini inceleyecek.

Soruşturma kapsamında ayrıca, 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e kadar Çin POM kopolimer endüstrisine verilen olası zarar araştırılacak.

Bakanlık, ilgili taraflardan Pazar gününden itibaren 20 gün içinde soruşturmaya katılmak üzere bakanlığa kayıt yaptırmalarını istedi.

Soruşturmanın 19 Mayıs 2025'ten önce sonuçlanması beklenirken, özel koşullar altında altı ay daha uzayabileceği belirtiliyor.

POM kopolimeri otomobil parçaları, elektronik cihazlar, tıbbi ekipman ve inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde kullanılıyor.