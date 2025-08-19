Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi 5. Yılını Doldurdu

SHENZHEN, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinden yola çıkan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi seferleri beşinci yılını doldurdu. Yıldönümüne denk gelen pazartesi günü Shenzen'den Rusya'ya hareket eden tren, ev aletleri ve elektronik ürünler gibi çeşitli mallarla yüklüydü.

Shenzhen Shenguo Demiryolu Lojistik Geliştirme Limited Şirketi'nin verilerine göre Shenzhen güzergahında gerçekleştirilen toplam 878 tren seferiyle 85.000 TEU'nun (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) üzerinde mal taşındı. Bu malların toplam değerininse 3 milyar ABD dolarını aştığı belirtildi.

Bu güzergahta 18 Ağustos 2020'de yola çıkan ve makine ve elektronik ürünler taşıyan ilk tren, Avrasya kıtası üzerinden Almanya'nın Duisburg kentine ulaşmıştı.

Başlangıçta tek bir hat olan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin Shenzhen güzergahı son 5 yılda Almanya, Çekya, İtalya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 47 ülke ve bölgeyi kapsayan 27 hattan oluşan bir ağa dönüştü. Shenzhen güzergahında taşınan yükün toplam değeri art arda beş yıldır artış sergiliyor.

Güzergahta bugüne kadar Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nden demiryolu boyunca yer alan ülke ve bölgelere sürekli olarak ev aletleri, elektronik ürünler, ev eşyaları ve ayakkabı taşınarak 7.000'den fazla işletmeye hizmet verildi. Bu ülke ve bölgelerden Çin'e yüksek kaliteli ürünler getirilmesini sağlayan hat, iki yönlü bir ticaret kanalı olarak da hizmet verdi.