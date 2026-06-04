Çin, Avrupa'nın 'risk azaltma' söylemini çürüttü - Son Dakika
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Çin, Avrupa'nın 'risk azaltma' söylemini çürüttü

Çin, Avrupa\'nın \'risk azaltma\' söylemini çürüttü
04.06.2026 14:36
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Çin, Avrupalı şirketlerin yatırımlarını artırmasının AB'nin risk azaltma söylemini geçersiz kıldığını vurguladı.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, giderek daha fazla Avrupalı şirketin, Çin'deki varlıklarını güçlendirmeyi ve ülkedeki faaliyetlerini genişletmeyi tercih etmesinin, Avrupa Birliği'nin sözde "riski azaltma" söylemini çürüten en güçlü kanıt olduğunu söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Avrupa tarafının Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere objektif ve rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Avrupa'nın 'risk azaltma' söylemini çürüttü - Son Dakika

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