CHONGQİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- İletişim ekipmanları ve otomobil parçaları gibi çeşitli mallar taşıyan yük treni çarşamba günü Çin'in Chongqing Belediyesi'nden yola çıktı. Böylelikle Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chengdu-Chongqing) Orta Koridor Ultra-Ekspres Blok Treni'nin tarifeli seferleri resmen başlamış oldu.
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı üzerinden Çin'den ayrılacak tren, daha sonra Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine ulaşacak.
Son Dakika › Güncel › Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Başladı - Son Dakika
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