Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri Başladı

CHONGQİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- İletişim ekipmanları ve otomobil parçaları gibi çeşitli mallar taşıyan yük treni çarşamba günü Çin'in Chongqing Belediyesi'nden yola çıktı. Böylelikle Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chengdu-Chongqing) Orta Koridor Ultra-Ekspres Blok Treni'nin tarifeli seferleri resmen başlamış oldu.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı üzerinden Çin'den ayrılacak tren, daha sonra Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine ulaşacak.