Çin-Avrupa Yük Trenleri 130.000 Seferi Geçti

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük trenleri bugüne kadar 130.000'den fazla sefer gerçekleştirerek toplam değeri 520 milyar ABD dolarını aşan yük taşıdı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Liang Linchong'un salı günü açıkladığı verilere göre, Haziran 2026 itibarıyla Çin-Avrupa yük trenlerinde konteyner doluluk oranı art arda 46 ay boyunca yüzde 100 olarak gerçekleşti. Taşımacılık verimliliği açısından Çin'in Xi'an kentinden Almanya'nın Duisburg kentine gerçekleştirilen seferlerde yolculuk süresi 11 güne düşürüldü.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önde gelen projesi ve simgesel markası olan Çin-Avrupa yük trenleriyle Avrasya'da kapsamlı bir lojistik ağ inşa edilmiş durumda. Haziran ayında Çin-Avrupa yük treni hizmetinin Çin Demiryolu Ekspresi ortak markası altında faaliyet göstermeye başlamasının 10. yıldönümü kutlandı.

Liang salı günü düzenlediği basın toplantısında, son 10 yılda yük treni hizmetinin sefer sayısında yıllık ortalama yüzde 30'un üzerinde artış kaydedildiğini ve 2016'da 1.702 olan sefer sayısının 2025'te 20.022'ye yükseldiğini belirtti.

Liang, "An itibarıyla tek bir ayda gerçekleştirilen sefer sayısı, 2016 yılının toplam yıllık rakamına denk geliyor. Bu durum güçlü bir kalkınma direncini ve büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

Liang, farklı ve kişiselleştirilmiş pazar taleplerini karşılamak amacıyla özel tasarlanmış trenlerin ve e-ticaret trenlerinin hizmete alındığını, hizmetin internet portalının ise küresel kullanıcılar için çok dilli, 24 saat erişilebilir ve tek noktadan hizmet sunan bir platforma dönüştüğünü ifade etti.

Liang, önümüzdeki dönemde Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun hizmetin marka yapılanmasını güçlendirmeye, uluslararasılaşma ve piyasa odaklı gelişimini ilerletmeye, kalkınma sürecinde daha yüksek kalite ve verimlilik sağlamak için hizmetin sürdürülebilir gelişim kapasitesini artırmaya devam edeceğini söyledi.