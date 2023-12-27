Çin-Avrupa yük trenleri Shandong\'da rekor kırdı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jiaozhou kentinden Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden ilk "Qilu" yük trenini kontrol eden gümrük personeli, 31 Ocak 2021. (Fotoğraf: Xie Hao/Xinhua)

JİNAN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki ekonomik güç merkezi olan Shandong eyaletinde bu yıl içinde 2.500 Çin-Avrupa yük treni işlem gördü. Bu rakam, 2022 yılının tamamında 2.057 olarak kayda geçmişti.

Klima, dondurucu ve su ısıtıcısı gibi ürünlerden oluşan 1.400 ton beyaz eşyayla yüklenen 2023 yılının 2.500'üncü yük treni, Salı günü eyalet merkezi Jinan'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e doğru yola çıktı.

Hizmeti işleten Shandong Yüksek Hızlı Grup Limited Şirketi, denizaşırı toplama ve dağıtım sisteminin gelişimini daha da ilerletmek ve işletmelere lojistik maliyetlerini azaltmada yardımcı olmak için Almanya, Polonya, Sırbistan ve Özbekistan'da dört depo kurulduğunu bildirdi.

Shandong eyaleti son yıllarda sınır ötesi e-ticaret ürünleri, araç, kimyasal ve lastik taşımak üzere özel trenleri hizmete soktu. İşletmeciye göre, eyaletten kalkan amaca yönelik özel trenlerin sayısı 2023 yılında 200'ü aştı.