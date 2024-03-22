BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avustralya'nın Çin yapımı rüzgar kulelerine yönelik anti-damping önlemlerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
He, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin ve Avustralya'nın temiz enerji gelişimi konusunda büyük bir işbirliği alanına sahip olduğunu kaydederek, Çin'in küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Avustralya ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.
Sözcü, "Avustralya tarafının ticarete ilişkin farklılıkları diyalog ve işbirliği yoluyla çözmek için Çin'le çalışmaya devam etmesini ve Çin'e yönelik diğer ticari düzeltme önlemlerini en kısa sürede sonlandırmasını umuyoruz" dedi.
Avustralya Anti-damping Komisyonu kısa süre önce nihai hüküm bildirimini yayımlayarak, Çin'den ithal edilen rüzgar kulelerine yönelik olarak 16 Nisan 2024'te süresi dolacak anti-damping önlemlerini sonlandırma kararını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Çin, Avustralya'nın Çin yapımı rüzgar kulelerine yönelik anti-damping önlemlerini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelerle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Dayıoğlu ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli H.M suçüstü yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin çaldığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.
Bilecik Belediye Başkanlığı, ortak alanların korunması ve temiz tutulması uyarısında bulundu. Şehirdeki park ve oyun alanlarının korunması gerektiği belirtildi.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, tarım sektörüne destek vereceklerini ve yeni pazarlar arayacaklarını belirtti. Ayrıca, Mersin'in turizm potansiyelini ve tarım başkenti olma özelliğini vurguladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Araban Ziraat Odası iş birliğinde Araban Sarımsağı, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini aldı. Araban Sarımsağı, Gaziantep'te tescil alan ikinci ürün oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde başvuruda bekleyen ürün sayısı 44, coğrafi işaretli ürün sayısı ise Araban Sarımsağı ile 21'e ulaştı.
Edirne Tarım İl Müdürlüğü, üreticilere yönelik 'Süt Hijyeni, Sağım Hijyeni ve Buzağı Bakım Beslemesi' eğitim toplantısı düzenledi. Toplantıda sağım kuralları, sağım hijyeni ve hayvan bakımıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'nin hayvansal üretim potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirterek, süt hijyeni konusunda yapılan çalışmaları ve desteklemeleri anlattı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kudret Yenilmez ise süt hijyeni ve buzağı bakımı konusunda bilgiler verdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda 140 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi verdi. Eğitim kapsamında öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı. Bu eğitimlerle öğrencilerin güvenli yolculukları için önemli bir adım atılmış oldu.
Ankara Valiliği, 15-21 Mart tarihleri arasında il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda bin 125 aranan şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 28 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 319 kişi ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi bulunuyor.
Adıyaman Valisi Osman Varol, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Altınşehir Mahallesi'ndeki Belediye Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programında yaşlılarla bir araya geldi. Vali Varol, yaşlılarla sohbet ederek haftalarını kutladı ve ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni etti. Programa, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve aileler de katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Ayçiçek Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Proje ile Bilecik'te ekim alanları genişletilerek ayçiçeği üretimi arttırılmakta ve çiftçilere destek sağlanmaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?