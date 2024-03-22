Çin, Avustralya'nın Çin yapımı rüzgar kulelerine yönelik anti-damping önlemlerini memnuniyetle karşıladı

Güncel

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avustralya'nın Çin yapımı rüzgar kulelerine yönelik anti-damping önlemlerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

He, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin ve Avustralya'nın temiz enerji gelişimi konusunda büyük bir işbirliği alanına sahip olduğunu kaydederek, Çin'in küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Avustralya ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Sözcü, "Avustralya tarafının ticarete ilişkin farklılıkları diyalog ve işbirliği yoluyla çözmek için Çin'le çalışmaya devam etmesini ve Çin'e yönelik diğer ticari düzeltme önlemlerini en kısa sürede sonlandırmasını umuyoruz" dedi.

Avustralya Anti-damping Komisyonu kısa süre önce nihai hüküm bildirimini yayımlayarak, Çin'den ithal edilen rüzgar kulelerine yönelik olarak 16 Nisan 2024'te süresi dolacak anti-damping önlemlerini sonlandırma kararını duyurmuştu.