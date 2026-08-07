Çin Ay'ın Jeolojik Haritasını Tamamladı - Son Dakika
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Çin Ay'ın Jeolojik Haritasını Tamamladı

Çin Ay\'ın Jeolojik Haritasını Tamamladı
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Çinli araştırmacılar, 1:5.000.000 ölçekli yeni bir Ay jeolojik haritası oluşturdu.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, Ay'ın tamamını kapsayan 1: 5.000.000 ölçekli güncellenmiş jeolojik haritayı tamamladı.

Çin Jeoloji Bilimleri Akademisi'ne bağlı Jeoloji Enstitüsü'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre çalışma, yaklaşık 280 x 120 santimetre boyutlarında ana haritanın yanı sıra Ay'ın kutup bölgelerinin jeolojik haritalarını da içeriyor. 13.000'den fazla çarpma krateri ve 81 çarpma havzasının yerini tam olarak gösteren ana harita, 14 jeolojik yapı türü ve 17 kayaç türünün bulunduğu bölgeleri de belirtiyor.

Çin'in Chang'e Ay keşif programı ve diğer Ay araştırmalarından elde edilen en son bulgulara dayanarak hazırlanan haritada, Ay'ın jeolojik zaman ölçeği, Ay malzemelerinin sınıflandırılması ve jeolojik özelliklerin haritalandırılmasına yönelik sistematik güncellemeler yapılmış durumda.

Ay'ın jeolojik zaman ölçeğini revize eden araştırma ekibi, Aitkenian döneminin başlangıcını 4,33 milyar yıl, Nectarian döneminin başlangıcını 4,17 milyar yıl, Imbrian dönemlerinin başlangıcını ise 3,92 milyar yıl öncesi olarak belirledi. Harita, Ay'ın jeolojik tarihinin sonraki aşamalarını temsil eden stratigrafik birimlerin ayrıntılı alt kategorilerini de dünyada ilk kez sunuyor.

Ay yüzeyindeki önemli minerallerin dağılımını gösteren daha yüksek çözünürlüklü veriler içeren haritada, ayrıntılı bir kaya sınıflandırma sistemi de yer alıyor. Chang'e-4 ve Chang'e-6 görevlerinden elde edilen en son bulguları temel alan haritada, Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda yer alan gabronorit ayrı bir kayaç türü olarak gösteriliyor.

Bilimsel açıdan büyük öneme sahip jeolojik ayrıntıları göz ardı etmeksizin okunabilirliği genel olarak korumayı başaran ekip, 1: 5 milyon ölçeği için özellik kategorilerine göre farklı minimum haritalama eşikleri belirledi.

Çin, Ay'ın 1: 2.500.000 ölçeğinde hazırlanan dünya genelinde ilk jeolojik haritasını 2022 yılında, Ay'ın eksiksiz yüksek çözünürlüklü ilk jeolojik atlasını ise 2024 yılında yayımladı.

Enstitü Müdürü Yang Zhiming, yeni haritanın, Çin'in gelecekte Ay'da kuracağı araştırma istasyonunun inşasına, iniş bölgesinin seçimine ve derin uzay keşiflerine yönelik bilimsel destek sağladığını belirterek, bunu insanlığın Güneş Sistemi'nin evrimini keşfetme çabalarına Çin'in yeni bir katkısı diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ay'ın Jeolojik Haritasını Tamamladı - Son Dakika

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