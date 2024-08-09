Çin, Bangladeş'te geçici hükümet kurulmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Çin, Bangladeş'te geçici hükümet kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Çin, Bangladeş'in bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyduğunu belirtti.

09.08.2024 10:17
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Çin'in Bangladeş'te geçici hükümet kurulmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, günlük basın toplantısında, Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un 8 Ağustos'ta geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık etmeye başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bangladeş'te geçici hükümet kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten sözcü, "Bangladeş'in bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Bangladeş halkı tarafından bağımsız olarak seçilen kalkınma yoluna saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan yetkili, ülkesinin Bangladeş ile arasındaki dostluk politikasına dikkati çekti.

Sözcü, Çin'in çeşitli alanlarda ikili işbirliğini teşvik etmek ve kapsamlı stratejik işbirliğini daha da ilerletmek için Bangladeş ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici bir hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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