BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Citigroup CEO'su Jane Fraser ile bir araya geldi, 21 Kasım 2024. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin Başbakan Yardımcısı Citigroup CEO'su ile Görüştü - Son Dakika
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