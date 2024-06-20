Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Belçika Başbakanı ile görüştü

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BRÜKSEL, 20 Haziran (Xinhua) -- Belçika'yı ziyaret eden Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, başkent Brüksel'de geçici Belçika hükümeti Başbakanı Alexander de Croo ile ikili ilişkileri ve Çin-Avrupa ilişkilerini ele aldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Belçika liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Belçika çok yönlü dostane işbirliği ortaklığının verimli sonuçlar verdiğini söyledi.

Ding, Çin-Belçika ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlamak ve iki ülke halklarına daha fazla fayda getirmek üzere karşılıklı siyasi güvenin pekiştirilmesi; ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji ve yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi ve kültürel ve halklar arası etkileşimin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Çin ve Belçika'nın korumacılığa karşı çıkma ve serbest ticareti gözetme konusunda ortak çıkarlara sahip olduğunu vurgulayan Ding, Çin ile Avrupa arasındaki tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesi ve ekonomik ve ticari farklılıkların yönetilmesinde Belçika'nın yapıcı bir rol oynamasını umduğunu dile getirdi.

De Croo ise Belçika'nın Çin'le ilişkilerine değer verdiğini ve tek Çin ilkesini desteklediğini vurguladı.

De Croo, Belçika-Çin ve Avrupa-Çin ilişkilerinin sürdürülebilir gelişimini güçlendirmek üzere iletişimi artırmaya ve Çin'le çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.