BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Zhang Guoqing, 3-4 Aralık tarihlerinde İran'a resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in daveti üzerine gerçekleşeceğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Çin Başbakan Yardımcısı İran'a Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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