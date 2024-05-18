Çin Başbakan Yardımcısı Kazakistan'da İlişkileri Görüşmek İçin Bulundu - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı Kazakistan'da İlişkileri Görüşmek İçin Bulundu

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Oljas Bektenov ve Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve işbirlikleri hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunan Liu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Qiang'ın selamlarını iletti. Kazakistan yetkilileri ise Çin ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladılar.

18.05.2024 15:39
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ASTANA, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, ziyaret için bulunduğu Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Oljas Bektenov ve Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin ile bir araya geldi. Liu, Çarşamba ile Cuma günleri arasında gerçekleştirdiği ziyaretinde ikili ilişkiler ve çeşitli alanlardaki işbirlikleri hakkında derinlemesine ve kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Qiang'ın içten selamlarını Tokayev ve Bektenov'a iletti.

Liu, iki cumhurbaşkanının vardığı uzlaşıları uygulamayı sürdürmek, birbirlerini temel çıkarlarına ilişkin konularda kararlı bir şekilde desteklemek, ulusal kalkınma planları arasındaki uyumu kapsamlı bir şekilde ilerletmek ve pratik işbirliğini sürekli olarak derinleştirmek üzere Kazakistan'la çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Liu, Çin- Orta Asya mekanizması, Shanghai İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı çerçevede Kazakistan'la koordinasyon ve işbirliğini artırmaya ve ortak bir geleceğe sahip birbirine daha yakın bir Çin-Kazakistan topluluğunu ortaklaşa inşa etmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Tokayev ve Bektenov ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaklaşa inşa etmek, pratik işbirliğini kapsamlı şekilde derinleştirmek, kültürel ve halklar arası alışverişi sürekli olarak genişletmek, "üç güce" karşı kararlılıkla mücadele etmek ve Kazakistan-Çin ilişkilerinde yeni gelişmeleri teşvik etmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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