Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Afrika'nın kalkınması için işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Afrika'nın kalkınması için işbirliği çağrısı yaptı

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Guangzhou'da düzenlenen 5. Çin-Afrika Yerel Yönetimler İşbirliği Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in Afrika ile işbirliğini güçlendirmeye ve kalkınmayı teşvik etmeye istekli olduğunu belirtti. Liu, Çin ve Afrika'nın dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin eşit muamele ve işbirliği boyutlarını genişletmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, inovasyon, yeşil dönüşüm ve karşılıklı öğrenme konularında da çağrıda bulundu.

10.07.2024 17:42
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GUANGZHOU, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Afrika'nın kalkınması konusunda yeni fırsatlar sağlamaya ve modernleşmeyi teşvik etmede el ele vermeye istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da 5. Çin-Afrika Yerel Yönetimler İşbirliği Forumu'nun açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Liu, Çin ve Afrika'nın ilişkileri derinleştirip pekiştirmek üzere birlikte çalıştığını ve iki tarafın yeni dönemde ortak geleceğe sahip üst düzey bir Çin-Afrika topluluğunun ortaklaşa inşasında yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Günümüzde yüzyıldır görülmemiş değişimler hızla yaşanırken dünyanın iç içe geçmiş ve kaotik bir hal aldığını kaydeden Liu, Çin ve Afrika'nın dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Liu, Çin ve Afrika'nın yerel yönetimlerinin karşılıklı fayda ve kazan kazan sonuçları elde etmek için birbirine eşit muamele etmesi ve dışa açılım ile işbirliğinin boyutlarını genişletmesi gerektiğini kaydetti.

İnovasyona vurgu yapan Liu, her iki tarafa da bir yandan yeşil dönüşümü hızlandırırken diğer yandan halklar arası etkileşimleri artırmak üzere kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenmeyi destekleme çağrısında bulundu.

Liu, Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli ortaklaşa inşası, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi, Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi ve Afrika ülkelerinin kalkınma stratejileri arasındaki uyumu teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

Konferansa Afrika ülkelerinden yaklaşık 350 siyasi lider ile Çin ve Afrika'nın yerel yönetimleri ve ilgili kurumlarının yetkilileri katıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Afrika'nın kalkınması için işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika

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