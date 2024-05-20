Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin-Kırgızistan işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin-Kırgızistan işbirliğini güçlendirecek

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin ve Kırgızistan'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği arayışını sürdüreceğini ve çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Liu, Kırgızistan ziyareti sırasında liderlerle görüşerek ikili ilişkilerde büyük atılım yapıldığını ifade etti.

20.05.2024 15:40
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BİŞKEK, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin ve Kırgızistan'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği arayışını sürdüreceğini ve çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu, sırasıyla Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Akılbek Caparov ile bir araya gelerek, Çin-Kırgızistan ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Cuma günü başlattığı Kırgızistan ziyaretini Pazartesi günü sonlandıracak olan Liu, iki ülke liderinin kişisel ilgisi ve doğrudan teşviki sayesinde çeşitli alanlardaki Çin-Kırgızistan işbirliğinin çok yönlü şekilde ilerlediğini ve ikili ilişkilerde büyük atılım yapıldığını ifade etti.

Liu, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı tam anlamıyla hayata geçirmek, birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı destek sağlamak, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği arayışını sürdürmek, tatbiki işbirliğini sürekli derinleştirip genişletmek, Çin- Orta Asya mekanizması gibi çok taraflı çerçevelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek, ayrıca iyi komşuluk ilişkileri ve ortak refaha sahip bir Çin-Kırgızistan topluluğunu ortaklaşa inşa etmek üzere Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Akılbek Caparov ise Kırgızistan-Çin ilişkilerinin geliştirilmesinde elde edilen başarılardan övgüyle söz etti.

Her ikisi de Taiwan, Xinjiang, Xizang ve Hong Kong ile ilgili temel konuların yanı sıra insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi doğrultusunda Kırgızistan'ın Çin'e güçlü desteğini yineledi.

Kırgız liderler, Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek; bağlanabilirlik, ticaret ve yatırım, kültür turizmi ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmek, böylece ortak kalkınmayı teşvik edip halkların refahını artırmak üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Liu, ziyareti sırasında Bişkek Devlet Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'nü, Altınken madencilik projesini ve Bişkek'te belediyeye ait yol ağını yenileme projelerini ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin-Kırgızistan işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin-Kırgızistan işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika
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