Çin Başbakan Yardımcısı Singapur ve Azerbaycan'ı Ziyaret Edecek

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning cuma günü yaptığı açıklamada, Singapur Başbakan Yardımcısı Gan Kim Yong'un daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'ın 10 ve 11 Kasım tarihlerinde Singapur'u ziyaret edeceğini duyurdu.

Mao, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding'in Gan ile birlikte Çin-Singapur İkili İşbirliği Ortak Konseyi'nin 20. toplantısına, Çin-Singapur Suzhou Endüstri Parkı Ortak Yürütme Konseyi'nin 25. toplantısına, Çin-Singapur Tianjin Eko-Kent Ortak Yürütme Konseyi'nin 16. toplantısına ve Çin-Singapur (Chongqing) Örnek Stratejik Bağlantı Girişimi Ortak Yürütme Konseyi'nin sekizinci toplantısına eş başkanlık edeceğini sözlerine ekledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Ding'in 12 ve 13 Kasım tarihlerinde Dünya Liderleri İklim Eylem Zirvesi için Azerbaycan'a gideceğini belirten Mao, Ding'in Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in davetlisi olarak Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.