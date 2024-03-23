Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Nükleer Enerji Gelişimi İçin İşbirliği Yapmaya Hazır

BRÜKSEL, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Çin'in nükleer enerji gelişiminin faydalarından daha fazla ülkenin yararlanabilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang, söz konusu açıklamayı, Perşembe günü Brüksel'de ilki düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde yaptı. Zhang, zirveye Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak katıldı.
Nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji güvenliğinin sağlanmasında benzersiz avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Zhang, Çin'in, Xi tarafından öne sürülen rasyonel, koordineli ve dengeli bir nükleer güvenlik stratejisi izlediğini ve nükleer enerjinin aktif, güvenli ve sistemli bir şekilde geliştirilmesi için politika ve tedbirler formüle edip uyguladığını söyledi.
Zhang, Çin'in somut adımlarla karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötrlüğe ulaşma hedeflerinde ilerleme kaydettiğini, küresel enerjinin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünün teşvik edilmesine olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etti.
Başbakan yardımcısı, Çin'in nükleer enerji alanındaki teknoloji inovasyonunda işbirliğini kolaylaştırmak, nükleer güvenliğin ortak tesisi, yönetimi ve paylaşımını artırmak, nükleer enerjinin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ile güvenliğini güçlendirmek, gelişmekte olan ülkelere nükleer enerji gelişiminde teknik desteği artırmak için tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Zhang ayrıca, kalıcı barış, evrensel güvenlik, ortak refah, açıklık ve kapsayıcılık içeren temiz ve güzel bir dünya inşa etmeye daha fazla katkıda bulunarak daha fazla ülkenin nükleer enerjiden yararlanmasını sağlamak için çaba göstereceklerini vurguladı.
Nükleer enerjiye odaklanan en üst düzey toplantı olan zirveye 30 ülkeden devlet başkanları, başbakanlar, üst düzey temsilciler ve uluslararası örgüt liderleri katıldı. Zirvede nükleer enerjiye ilişkin ortak bir deklarasyon kabul edildi.
Zhang, zirve kapsamında Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile bir araya geldi. Görüşmelerde taraflar diyaloğun ve tatbiki işbirliğinin arttırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
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