Çin Başbakanı Li Çiang, ABD Hazine Bakanı Yellen'e Ekonomik ve Ticari Sorunların Siyasileştirilmemesi Gerektiğini İletti

Çin Başbakanı Li Çiang, ülkesini ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'e, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari sorunların, siyaset ve güvenliğin konusu haline getirilmesi gerektiği mesajını verdi.
Xinhua'nın haberine göre Li, Yellen ile Pekin'de yaptığı görüşmede, ABD'li Bakan'ın gündeminde önemli yer tutan Çin'de elektrikli araç ve yenilebilir enerji donanımları gibi bazı yükselen sektörlerdeki kapasite fazlası üretime dair endişelere değindi.
Ekonomik ve ticari sorunların siyasileştirilmemesi gerektiği mesajını veren Li, "Umarız ABD, üretim kapasitesi sorununu, objektif ve diyalektik olarak, piyasa odaklı ve küresel bir perspektiften değerlendirir." dedi.
Li, Çin'in yeni enerji endüstrisinin gelişiminin küresel düzeyde yeşil dönüşüme ve düşük karbon salımına geçişe önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmenin küresel ekonomik büyüme açısından önemli olduğunu, tarafların istikrarlı, pürüzsüz ve etkin işbirliği için aralarındaki farklılıkları yönetmenin ve çözmenin yollarını bulması gerektiğini ifade eden Li, "İki ülkenin hasım değil ortak olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.
"Kapasite fazlası üretim"
ABD'li Bakan, 4 Nisan'da başladığı ziyaretindeki temaslarında, Çin'de elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi yeni sektörlerde devlet destekli yatırımlarla büyüyen kapasite fazlası üretimin, küresel ekonomide dengesizliklere yol açacağına işaret etmişti.
Bu sektörlerdeki doğrudan ve dolaylı devlet desteklerinin Çin'deki iç talebi aşan ve küresel piyasanın kaldırabileceğinden fazla üretim kapasitesi yarattığı, ucuz ihracatla fiyatları düşürerek gayriadil rekabete yol açtığına dikkati çeken Yelen, bunun yalnızca Amerikan şirketlerini ve işçilerini değil, bu alanlarda üretim kabiliyetini geliştirmek isteyen Hindistan ve Meksika gibi ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini vurgulamıştı.
Yellen, bu sektörlerdeki tedarik zincirlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde yoğunlaşmasının küresel ekonominin direncini de zayıflatacağı uyarısında bulunmuştu.
Yellen, 5 günlük ziyaretinin ilk durağı olan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da, Çinli muhatabı, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşmüştü.
Yellen ve Hı, iki gün süren temasların ardından, ABD ve Çin arasında, ulusal ve küresel ekonomilerin dengeli büyümesi ve kara parayla mücadelede işbirliği için iki yeni ortak inisiyatif oluşturulacağını duyurmuştu.
Pekin'deki temaslarını sürdürecek
Pekin'deki temaslarını yarın da sürdürecek Yellen, Maliye Bakanı Lan Fo'an, Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, Pekin Belediye Başkanı Yin Yong ve geçmişte ABD ile ticaret görüşmelerini yürüten eski Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile görüşecek.
Yellen, en son Temmuz 2023'te Çin'i ziyaret etmişti.
Son Dakika › Güncel › Çin Başbakanı Li Çiang, ABD Hazine Bakanı Yellen'e Ekonomik ve Ticari Sorunların Siyasileştirilmemesi Gerektiğini İletti - Son Dakika
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