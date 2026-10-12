Çin Başbakanı Li Qiang, 15 Ekim\'de başlayacak Kanton Fuarı\'nın açılışında konuşacak

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) açılış konuşmasını yapacak.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong'un pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Li'nin de katılım göstereceği fuar, 15 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek.