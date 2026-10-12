Çin Başbakanı Li Qiang, 15 Ekim\'de başlayacak Kanton Fuarı\'nın açılışında konuşacak

Çin Başbakanı Li Qiang, 15 Ekim'de başlayacak Kanton Fuarı'nın açılışında konuşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Başbakanı Li Qiang, 15 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Guangzhou'da düzenlenecek 140. Kanton Fuarı'nın açılış konuşmasını yapacak. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong'un açıklamasına göre Li de fuara katılım gösterecek.
BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) açılış konuşmasını yapacak.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong'un pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Li'nin de katılım göstereceği fuar, 15 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek.
Kaynak: Xinhua
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