Çin Başbakanı Li Qiang, ABD'li şirketlere eşit rekabet ortamı sağlanacağını söyledi
Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin makul endişelerini gidermek için çalışacaklarını ve yasalara uygun şekilde eşit bir rekabet ortamı sağlanacağını belirtti. Li, ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ryan McInerney liderliğindeki heyetle başkent Beijing'de bir araya gelerek, ABD tarafına Çin ile aynı doğrultuda çalışma ve ikili ekonomik istişarelerde varılan sonuçları hayata geçirme çağrısında bulundu.
BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin makul endişelerini gidermek ve yasalara uygun şekilde eşit bir rekabet ortamı sağlamak üzere çalışacaklarını söyledi.
Li, salı günü ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ryan McInerney başkanlığındaki heyetle başkent Beijing'de bir araya geldi.
Li ayrıca ABD tarafına Çin ile aynı doğrultuda çalışma, Çin'in endişelerini gidermek üzere somut adımlar atma ve ikili ekonomik ve ticari istişarelerde varılan sonuçları ortaklaşa hayata geçirme çağrısında bulundu.
Kaynak: Xinhua
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