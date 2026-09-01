Çin Başbakanı Li Qiang, ABD\'li şirketlere eşit rekabet ortamı sağlanacağını söyledi

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin makul endişelerini gidermek ve yasalara uygun şekilde eşit bir rekabet ortamı sağlamak üzere çalışacaklarını söyledi.

Li, salı günü ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ryan McInerney başkanlığındaki heyetle başkent Beijing'de bir araya geldi.

Li ayrıca ABD tarafına Çin ile aynı doğrultuda çalışma, Çin'in endişelerini gidermek üzere somut adımlar atma ve ikili ekonomik ve ticari istişarelerde varılan sonuçları ortaklaşa hayata geçirme çağrısında bulundu.