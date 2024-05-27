Çin Başbakanı Li Qiang, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin dış kaynaklı karışıklıklara karşı koyarak uyum içinde bir arada yaşamaya ve karşılıklı desteğe bağlı kalmaları gerektiğini söyledi. Li, üç ülkenin tarihten ders çıkararak geleceğe bakma, barış ve huzur içinde yaşama iradesine uyma, dış müdahaleleri ortadan kaldırmak için çaba gösterme ve uyum içinde yaşayıp dayanışmayı destekleme çağrısı yaptı. Ayrıca, girişimcilerin ekonomik, ticari ve diğer alanlardaki işbirliğini teşvik etmeleri ve küresel bilimsel ve teknolojik devrimi yakalamaları gerektiğini belirtti.

27.05.2024 16:23
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SEUL, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang; Çin, Japonya ve Güney Kore'nin dış kaynaklı karışıklıklara karşı koyarak uyum içinde bir arada yaşamaya ve karşılıklı desteğe bağlı kalmaları gerektiğini söyledi.

Li, Pazartesi günü Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile birlikte katıldığı Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki 8. iş zirvesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Li, üç tarafa da tarihten ders çıkararak geleceğe bakma, üç ülke halklarının barış ve huzur içinde yaşama ve çalışma iradesine uyma, dış müdahaleleri ortadan kaldırmak için çaba gösterme ve her zaman uyum içinde yaşayıp dayanışmayı destekleme çağrısı yaptı.

Li, girişimcilerin Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki ekonomik, ticari ve diğer alanlardaki etkileşim ve işbirliğini teşvik etmede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Çin Başbakanı, girişimcilerin ekonomik küreselleşme trendini yakalaması, endüstriyel koordinasyonu derinleştirmesi, bağlanabilirlik düzeyini ve kaynak tahsisi verimliliğini sürekli olarak iyileştirmesi, Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı platformundan en iyi şekilde yararlanması ve istikrarlı sanayi ve tedarik zincirlerinin savunucuları olması temennisinde bulundu.

Li, girişimcilerin küresel bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm trendini yakalamasını, ortak araştırma ve geliştirmeyi güçlendirmesini, kilit önemdeki sorunları çözmede işbirliği yapmasını, teknolojik ilerleme ve endüstriyel rekabet gücünün iyileşmesi yönünde çalışmasını ve inovasyon ve işbirliğinin derinleşmesi için itici güç haline gelmesini umduğunu kaydetti.

Li ayrıca girişimcilere insan medeniyetlerinin entegrasyon ve gelişimi trendini yakalama, köprü işlevini tam olarak devreye sokma, halklar arası etkileşimleri aktif şekilde destekleme ve genişleyen kültürel etkileşimlerin destekçisi olma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Japonya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

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