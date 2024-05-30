Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya Birinci Başbakan Yardımcısı ile görüştü

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de Malezya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Dato' Seri Dr. Ahmed Zahid Hamidi ile bir araya geldi.

Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin'in Malezya'yla stratejik uyumu güçlendireceğini, Kuşak ve Yol işbirliği kapsamında kilit önemde projeler yürüteceğini, dijital ekonomi ve yeni enerjili araçlar gibi yükselen alanlarda işbirliği potansiyelinden yararlanacağını ve kazan-kazan sonuçlarına yönelik işbirliğini güçlendirerek ticaret hacmini genişleteceğini kaydeden Li, her iki tarafa da eğitim, kültür, gençlik ve diğer halklar arası alanlarda daha fazla etkileşim ve işbirliği yürütme çağrısı yaptı.

Ahmed Zahid ise Malezya'nın ekonomi, ticaret, yatırım, mesleki eğitim, sürdürülebilir kalkınma ve diğer alanlarda işbirliğini iyileştirmeye, halklar arası etkileşimleri teşvik etmeye ve Malezya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmeye hazır olduğunu söyledi.

Malezya'nın tek Çin politikasını sıkı sıkıya desteklediğini ve "Çin fobisinin" tüm biçimlerini kınadığını kaydeden Ahmed Zahid, Malezya-Çin ilişkilerine hiçbir dış gücün müdahale ya da etki edemediğini belirtti.

Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları müzakerelerini ilerletmeye kararlı olduğunu ve dış güçlerin Güney Çin Denizi'nde karışıklık çıkarmaya yönelik hiçbir hamlesinin başarılı olamayacağını vurgulayan Ahmed Zahid, Malezya'nın bölgesel ve uluslararası ilişkilerde koordinasyon ve işbirliğini daha da derinleştirmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduğunu söyledi.