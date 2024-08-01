Çin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının otoritesini vurguladı

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BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi sözcüsü Chen Binhua, tek Çin ilkesini tam olarak yansıtan ve teyit eden 2758 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının otoritesinin "tartışılamaz" olduğunu söyledi.

Chen bu açıklamayı Çarşamba günü karara ilişkin basın mensuplarının sorusu üzerine yaptı.

Chen, 1971 yılında kabul edilen 2758 sayılı BM Genel Kurulu Kararı'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki yasal konumunu yeniden tesis ettiğini belirterek, "Karar, Birleşmiş Milletler'de Çin için sadece tek bir koltuk olduğunu ve "iki Çin" ya da "bir Çin, bir Taiwan"ın söz konusu olamayacağını açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Chen, tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı ve uluslararası ilişkilerde temel bir norm olduğunu sözlerine ekledi.