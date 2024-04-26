Çin BM Daimi Temsilci Yardımcısı: İsrail'in Suriye'deki saldırıları endişe verici

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, İsrail'in Suriye'de devam eden saldırılarının endişe verici olduğunu söyledi.

İsrail'in Suriye topraklarına hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Geng, Çin'in bu durumu derin bir endişe kaynağı olarak gördüğünü belirtti.

Geng, "Bu tür eylemler, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir ihlal teşkil ediyor. Bu eylemler, bölgedeki durumu kontrolden çıkma noktasına daha da yaklaştıracaktır" uyarısında bulundu.

Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de devam eden çatışmanın yayılım etkisinin sürdüğünü ve tüm tarafların itidalli hareket edip gerilimi artırabilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Geng, bölge dışındaki büyük güçlerin bölgedeki durumda gerilimin azaltılmasının teşvikinde yapıcı rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

Geng, Suriye'deki duruma ilişkin olarak Çin'in siyasi çözümü güçlü şekilde desteklediğini belirtti.

Uluslararası toplumun, Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahiplendiği bir siyasi süreci desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini kaydeden sözcü, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ilgili taraflarla yaptığı kapsamlı görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Geng ayrıca, Arap Birliği ve ilgili bölge ülkelerinin Suriye hükümetiyle iletişim ve işbirliğini güçlendirmesini ve siyasi çözümün teşvikinde yapıcı yol oynamasını umduklarını ifade etti.