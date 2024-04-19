Çin BM Daimi Temsilcisi, Filistin'in BM üyeliğine uygunluğunu sorgulayan ülkeleri eleştirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Antlaşması uyarınca Filistin'in BM üyeliğine uygunluğunu sorgulayan ülkeleri sert bir dille eleştirerek, devlet olmanın Filistin halkının "vazgeçilmez ulusal hakkı" olduğunu vurguladı.
Fu, Filistin'in BM'ye tam üyeliği hakkındaki karar taslağının ABD tarafından veto edildiği oylama sonrasında Perşembe günü yaptığı açıklamada, büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
Fu, "Filistin halkının onlarca yıllık hayaline" ABD vetosuyla acımasızca darbe vurulduğu için "bugün hüzünlü bir gün" dedi.
Fu, Filistin'in yönetim kabiliyetleri konusunda bazı ülkelerin öne sürdüğü savlardaki çelişkiye dikkat çekti.
"Filistin Devleti'nin yönetim kapasitesine sahip olmadığı iddiası, sahadaki gerçeklerle uyuşmuyor" diyen Fu, son 13 yılda büyük değişikliklerin yaşandığını ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişlemesinin de bunlardan biri olduğunu vurguladı.
"Filistin'in bir devlet olarak hayatta kalabileceği alan sürekli daraltılırken, iki devletli çözümün temelleri de sürekli aşındırılıyor" diyen Fu, "doğruyla yanlışı karıştıran gangster mantığını" kınadı.
BM üyeliğinin bir kriteri olarak Filistin'in barış isteyen bir devlet olup olmadığını sorgulayan bazı ülkelerin yaptığı imaları da kınayan Fu, "Böyle bir iddia hem acımasızdır hem de ölçüyü kaçırmaktadır" dedi.
Filistin'in tam üyeliğine karşı çıkılmasının ardındaki siyasi hesapları eleştiren Fu, "Filistin'in BM'ye tam üyeliğine siyasi hesaplarla karşı çıkılıyorsa, Filistin halkını bir kez daha mağdur edecek bahaneler sunmak yerine bunu açıkça dile getirmek daha iyi olacaktır" diye konuştu.
Filistin'e tam üyelik verilmemesinin daha geniş bağlamdaki sonuçlarına değinen Fu, özellikle "İsrail tarafının iki devletli çözümü giderek daha net şekilde reddettiği" dikkate alındığında, bu eylemin işi tersinden yapmak anlamına geldiğini savundu.
Fu, Filistin'i İsrail'le eşit statüye kavuşturmanın bir yolu olan tam üyeliği savunarak, bu sayede müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların yaratılabileceğini ifade etti.
"Tarihin çarkı ileri doğru dönüyor, zamanın gidişatına karşı koymak ise imkansızdır" diye Fu, "Filistin Devleti'nin diğer BM üye devletleriyle aynı haklara sahip olduğu ve Filistin ile İsrail devletlerinin barış içinde yan yana yaşadığı günlerin geleceğine" inandığını dile getirdi.
Çin'in bu vizyonun gerçekleştirilmesi yönünde çabalarını sürdürme ve yapıcı rol oynama kararlılığını teyit eden Fu, "Filistin ve İsrail halklarının huzur ve mutluluk içinde yaşadığı" bir gelecek temennisinde bulundu.
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