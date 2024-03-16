Çin BM Daimi Temsilcisi: İfade özgürlüğü nefret söylemi için kullanılmamalı - Son Dakika
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Çin BM Daimi Temsilcisi: İfade özgürlüğü nefret söylemi için kullanılmamalı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Dai Bing, ifade özgürlüğünün hükümetlerin harekete geçmemesi için bir bahane olmaması gerektiğini söyledi. Dai, Müslümanlara karşı ayrımcılık ve şiddete karşı adımlar atılması çağrısında bulundu.

16.03.2024 15:10  Güncelleme: 15:13
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dai Bing, ifade özgürlüğünün, hükümetlerin harekete geçmemesi için bir bahane olması şöyle dursun, Müslümanlara karşı nefret söylemine yönelik bir tılsım olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Dai, Çin'in tüm ülkeleri İslamofobiye sıfır tolerans tutumu benimseye, Müslümanlara karşı ayrımcılık ve şiddete karşı somut adımlar atmaya, din ya da inanç temelli nefret kışkırtmalarını yasaklamaya ve dokunulmazlığa son vermeye çağırdığını belirtti.

Cuma günü Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü'nü anmak için düzenlenen üst düzey toplantıda konuşan Dai, "Çin, farklı medeniyetler ve dinler arasındaki diyalog ve etkileşimin güçlendirilmesini, spesifik medeniyet ve dinlere karşı ayrımcılık ve önyargının reddedilmesini, sözde medeniyetler çatışması ve belli medeniyetlerin üstünlüğü konusundaki yanlış ve tek taraflı argümanlara karşı çıkılmasını, medeniyetler arasında eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve kapsayıcılığın desteklenmesini savunuyor" dedi.

Çinli temsilci, siyasetçiler ve medyanın yasal, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dai, Çin'in herkesin kalkınma hakkının sağlanması, yoksulluk, ötekileştirme, ekonomik eşitsizlikler gibi ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük zeminlerinin ortadan kaldırılması ve kapsayıcı ve hakkaniyetli kalkınmanın teşvik edilmesi çağrısı yaptığını kaydetti.

Dai, Çin ve İslam medeniyetlerinin hem insanlığın hazineleri olduğunu hem de insanlığın ilerleme ve kalkınmasına büyük katkılar yaptığını ve antik İpek Yolu'ndan günümüzün Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne, Çin ile Müslüman ülkeler arasındaki dostluğun zamanı aşarak devam ettiğini dile getirdi. Dai, bunun sadece iki tarafın kültürel refah ve ekonomik kalkınmasını güçlü şekilde teşvik etmekle kalmadığını, aynı zamanda farklı medeniyetler ve ülkeler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenme için yararlı deneyim oluşturduğunu da belirtti.

Çinli temsilci, Çin'in Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin farklı medeniyetler, etnik gruplar ve dinlerin uyum içinde yaşayıp birlikte gelişme doğrultusuna işaret ettiğini ve ülkelerin ortak zorluklarıyla mücadele etmesi ve ortak bir geleceğe açılması için bir temel ve rehber işlevi gördüğünü de söyledi. Çinli temsilci, "Çin, açıklık ve kapsayıcılığı desteklemek, medeniyetler arasındaki alışveriş ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve güzel ve uyumlu bir dünya inşa etmek üzere Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin BM Daimi Temsilcisi: İfade özgürlüğü nefret söylemi için kullanılmamalı - Son Dakika

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