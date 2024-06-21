Çin BM'ye daha barışçıl ve güvenli bir siber uzay inşası için çağrıda bulundu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, daha barışçıl ve güvenli bir siber uzay inşası için küresel çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Siber güvenlik konulu Güvenlik Konseyi bilgilendirme toplantısında konuşan Fu, "Siber uzay, fiziksel dünyayla derinden entegre ve insan toplumunun gelişimi için önemli bir dayanak konumunda" ifadelerini kullanarak, siber uzayın "asla yeni bir savaş alanı haline gelmemesi gerektiğini" vurguladı.

Fu, siber uzayın bir "askeri operasyon alanı" olarak belirlenmesini, "saldırı amaçlı siber askeri kabiliyetlerin" geliştirilmesini ve "siber askeri ittifakların" kurulmasını eleştirdi.

Fu, bu eylemlerin karşılıklı güveni zedelediği ve "siber uzayda sürtüşme ve çatışma" risklerini artırdığı uyarısında bulundu.

Temsilci, dijital ve siber ekonomilerin küresel ekonomik büyümeyi teşvik ettiği "evrensel açıdan daha faydalı ve müreffeh bir siber uzay inşası" için çağrı yaptı.

Fu, bilgi ve iletişim teknolojilerini teşvik etmek ve bilgi ve iletişim teknolojileri sanayi zincirinin güvenliğini sağlamak üzere tüm ülkeleri daha "aktif, açık, koordineli ve kapsayıcı" politikalar benimsemeye davet etti.

Yaklaşık 1,1 milyar internet kullanıcısının bulunduğu Çin'in, dünyanın en büyük siber altyapısını inşa ettiğini ve siber uzay yönetişimi konusunda sağlam bir politika sistemi geliştirdiğini belirten Fu, Çin'in siber güvenlik süreçlerine aktif şekilde katıldığına ve Küresel Güney ile işbirliği yaptığına dikkat çekti.

Fu, Çin'in "daha barışçıl, güvenli, açık, işbirliğine dayalı ve düzenli bir siber uzay" inşa etmek ve "siber uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluk" inşasında el ele vermek üzere uluslararası toplumla çalışmaya kararlı olduğunu yineledi.