Çin Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng Zıguang, İngiltere topraklarındaki casusluk ve siber saldırı iddiaları üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İngiltere, Çin'in yasa dışı faaliyetlerini kabul etmediğini belirtti. İngiltere'de geçen iki ay içinde Çin bağlantılı casusluk ve siber saldırı olayları yaşandı.

14.05.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng Zıguang, ülkesinin İngiltere topraklarındaki casusluk ve siber saldırı düzenlediği iddiaları üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Büyükelçisi Cıng'ın, Ulusal Güvenlik Yasası'na aykırı olarak İngiltere topraklarında yürütülen yasa dışı yabancı devlet faaliyetleri iddiaları nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Cıng'ın Dışişleri Bakanı David Cameron'ın talimatıyla Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, siber saldırılar ve casuslukla bağlantılı raporlar dahil, Çin'in İngiltere'ye karşı gösterdiği davranışlarını kabul edemez." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İngiltere'de Çin adına casusluk suçlamasıyla yapılan gözaltılara da işaret edilerek "Suçlamaların hedefindeki yabancı istihbarat servisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi istihbarat servisidir." denildi.

İngiltere'de geçen iki ay içinde, Çin bağlantısı bulunduğu iddia edilen casusluk ve siber saldırı olayları yaşanmıştı.

İlk olarak Christopher Berry ve Christopher Cash isimli iki kişinin 2021-2023 yıllarında Çin adına casusluk yaptığı belirtilmiş ve bu kişiler, hakim karşısına çıkarılmıştı.

Berry ve Cash'in yabancı bir devlet istihbaratı için makale, not, bilgi ve belge hazırladığı belirtilirken Cash'in geçmişte İngiltere Parlamentosunda Çin Araştırma Grubu için çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Ülkede geçen hafta ise Savunma Bakanlığının askeri personel bilgilerini içeren sistemine siber saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hackerlar, geçmişte ve bugün görev yapan askerlerin kimlikleri, banka bilgileri ve maaş bordrolarına ulaşmıştı.

İngiliz Sky News televizyonu ise saldırının arkasında Çin'in olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Londra, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:29:02. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement