Çin, CERES-1 Roketiyle 5 Uyduyu Uzaya Yolladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, CERES-1 Roketiyle 5 Uyduyu Uzaya Yolladı

Çin, CERES-1 Roketiyle 5 Uyduyu Uzaya Yolladı

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen CERES-1 roketiyle 5 uyduyu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Galactic Energy tarafından üretilen CERES-1 roketi, 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Çin'in uzay programında ise genellikle Long March roketleri kullanılıyor. Son yıllarda özel sektörün uzay roketi üretimine olan ilgi artarken, Çin hükümeti de bu alandaki özel sektör girişimlerini destekliyor.

31.05.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 5 uyduyu uzaya yolladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatış, CERES-1 roketiyle yapılan 13'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Galactic Energy tarafından geliştirilen 19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA

Uzay, Çin, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, CERES-1 Roketiyle 5 Uyduyu Uzaya Yolladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, CERES-1 Roketiyle 5 Uyduyu Uzaya Yolladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement