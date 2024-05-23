Çin, düşmanlık etmeye çalışanlara karşı yasaları devreye sokacak - Son Dakika
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Çin, düşmanlık etmeye çalışanlara karşı yasaları devreye sokacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'e düşmanlık etmeye ve Çin'i kontrol altına almaya çalışan tüm kişi ya da kuruluşlara karşı yasaları tüm ağırlığıyla devreye sokacaklarını belirtti. Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Wang, Çin'e düşmanlık etmeye çalışan herkesle mücadele edeceklerini ifade etti.

23.05.2024 15:04
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BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'e düşmanlık etmeye ve Çin'i kontrol altına almaya çalışan tüm kişi ya da kuruluşlara karşı yasaları tüm ağırlığıyla devreye sokacaklarını kaydetti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında Çin'in eski ABD Kongre üyesi Mike Gallagher'a karşı önlemler alma kararına ilişkin yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Gallagher'in son birkaç yıldır bencil çıkarlar ve önyargılar doğrultusunda Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ederek Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ağır şekilde baltaladığını, Çin-ABD ilişkilerini bozduğunu ve Çin'in çıkarlarının yanı sıra Çin ile ABD'nin ortak çıkarlarına da zarar verdiğini belirten Wang, eski kongre üyesinin eylemlerinin, hem mahiyeti hem de etkisi bakımından korkunç olduğunu ifade etti.

Wang, "Çin, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, Gallagher'ın Çin'e girişinin yasaklanması, Çin'deki mal varlıklarının dondurulması ve Çin'deki kişi ve kuruluşların kendisiyle alışveriş ve işbirliği yapmasının yasaklanması da dahil olmak üzere Gallagher'a karşı çeşitli tedbirler almaya karar verdi. Ayrıntılar Dışişleri Bakanlığı kararnamesinde açıklandı" dedi.

Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma yönünde sarsılmaz bir kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Wang, Çin'e düşmanlık etmeye ve Çin'i kontrol altına almaya çalışan tüm kişi ya da kuruluşlara karşı yasaları tüm ağırlığıyla devreye sokacaklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

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