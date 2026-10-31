Çin Cumhurbaşkanı Xi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Beijing\'de görüştü

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi, cuma günkü görüşme öncesinde, Çin'e devlet ziyaretinde bulunan Steinmeier'i Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısında düzenlenen törenle karşıladı.

Xi ve eşi Peng Liyuan ayrıca Steinmeier ve eşi Elke Budenbender onuruna bir akşam yemeği düzenledi.