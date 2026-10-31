Çin Cumhurbaşkanı Xi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Beijing\'de görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Beijing'de görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Beijing'de görüştü. Xi, cuma günkü görüşme öncesinde devlet ziyaretindeki Steinmeier'i Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısında törenle karşıladı; iki liderin eşleriyle akşam yemeği de yapıldı.
BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.
Xi, cuma günkü görüşme öncesinde, Çin'e devlet ziyaretinde bulunan Steinmeier'i Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısında düzenlenen törenle karşıladı.
Xi ve eşi Peng Liyuan ayrıca Steinmeier ve eşi Elke Budenbender onuruna bir akşam yemeği düzenledi.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?